القضاء المصري ينظر في دعوى وقف "رامز مجنون رسمي" الأحد المقبل

المصدر: أبوظبي –الامارات اليوم

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، جلسة يوم الأحد المقبل الموافق 3 مايو لنظر دعوى مقامة لوقف بث برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على ترددات النايل سات.

وتنظر المحكمة دعوتان الأولى من فهمي أمين بهجت ضد وزير الدولة للإعلام بصفته وآخرين، أشارت أن الفنان رامز جلال دأب علي الظهور في شهر رمضان الكريم ببرنامج هزلي علي قنوات mbc وهو يقوم علي فكرة مقلب، ولكن هذا العام جاء رامز باسم "رامز مجنون رسمي" وهو يعبر عن العنف الحقيقي ، كما انه اخترع كرسي يجعل الجالس عليه مكبل لا يستطيع الحركة، ويمارس معه اقسي انواع العذاب ليحقق ما يتمني من مشاهدات ، ويستخدم الثعابين والكهرباء والمياه وغيرهم من اساليب العذاب ، ويطالب ضيوفه بمدحه بطريقة اجبارية دون وجه حق - علي حد قوله.

أما الدعوى الثانية فأقامها محمود محمد عيد "المحامي" وآخرين، وتطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن وقف عرض وبث برنامج "رامز مجنون رسمي"

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