موعد «برنامج» أحمد الشقيري في رمضان.. مشاهدون مازالوا ينتظرون «إحسان من المستقبل»!

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

رغم مرور نحو أسبوع على رمضان، مازال مشاهدون ينتظرون عرض ما كانوا يعتقدون أنه برنامج أحمد الشقيري الجديد تحت عنوان «إحسان من المستقبل»، والذي سيعيد الإعلامي السعودي إلى الشاشة طوال الشهر الفضيل، بعد غيبة خلال السنتين الماضيتين.

وبالفعل نشر البعض قبل رمضان، مواعيد محددة لعرض «البرنامج» على قنوات إم.بي.سي بشكل خاص، ما جعل كثيرون يبحثون عن البرنامج بين القنوات والإنترنت، خصوصاً بعد ترويج حسابات عدة للبرنامج قائلة: «من الأخبار الجيدة في شهر رمضان أننا سنشهد عودة أحمد الشقيري في برنامج إحسان من المستقبل على قناة MBC 1».

واتضح أن ما وصفه البعض بـ«البرنامج» سيكون مجرد فيلم (قد يعرض بأكثر من حلقة)، كما كانت الحال في السنتين الماضيتين، عندما ظهر الشقيري في «إحسان من الحرم»، و«إحسان من المدينة»، ببينما سيظهر خلال رمضان الحالي بإحسان من المستقبل، ومن العاصمة السعودية الرياض تحديداً.

وانتشر برومو دعائي لـ«إحسان من المستقبل» على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي سيطل فيه الشقيري خلال موعد ستحدده القناة التي ستعرض العمل.

ويتساءل الشقيري في المقطع الدعائي: هل التكنولوجيا خطر على البشرية؟ وهل ستحل الروبوتات محل البشر؟ ما هي لغة المستقبل؟ هل يمكنك زراعة الفراولة وسط الصحراء؟ وما شكل جراح المستقبل؟ كما يتساءل عن مستقبل البيوت والطاقة، مشيراً إلى أنه سيتكلم عن أشياء ستحدث خلال السنوات الـ15 عاماً المقبلة،

ويختتم المقطع الدعائي لـ«إحسان من المستقبل» بكلمة «قريباً»، ليترك المشاهدين في حالة من التشويق لصاحب «خواطر» و«إحسان».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news