بالأرقام.. صورة متداولة لأجور ضيوف "رامز مجنون رسمي"

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

تداول رواد مواقع لتواصل الاجتماعي قائمة ذكروا انها تتضمن أسماء الفنانين والرياضيين الذين حلوا ضيوفا على برنامج "رامز مجنون رسمي" هذا العام، والأجور التي حصلوا عليها، وهي تبدأ من 120 ألف جنيه مصري، وتصل إلى مليون دولار، وهو الأجر الذي حصل عليه نجم النادي الأهلي علي معلول.

وذكر البعض أن الأرقام التي تضمنتها القائمة غير دقيقة، وتردد أن الفنانة ياسمين صبري تقاضت أجر وصل إلى 2 مليون دولار، وفي حال كانت هذه المعلومة صحيحة سيكون هو الأجر الأعلى في تاريخ البرنامج، كما حققت الحلقة التي ظهرت فيها النسبة الأعلى من الإعلانات حتى الآن.

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