"اللي ما عاد موجودين" تفتح النار على ناصر القصبي

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

أثار الفنان ناصر القصبي الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تضمنت حلقة أمس الأحد من مسلسل "مخرج 7" الذي يقوم ببطولته، مشهدا فسره رواد "تويتر" بانه يشير إلى رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، بطريقة ساخرة تنتقص منهم، معربين عن رفضهم لهذا الأمر.

وظهر القصبي في المشهد المذكور وهو يتحدث مع زميله بطريقة ساخرة قائلا: "هذولا اللي ما عاد صاروا موجودين". وطالب البعض بمحاسبه الفنان باعتبار أن الهيئة جهة حكومية ينص القانون على احترامها. في حين أشار البعض أن الهجوم المتكرر من القصبي في أعماله الدرامية والمسرحية أصبح مكررا بطريقة ملفتة، ويعبر عن إفلاس.

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