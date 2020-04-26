أحمد بدير بعد شائعة وفاته: «ليه الناس بيعملوا كده!»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

نفى الفنان المصري أحمد بدير بنفسه أمس السبت، شائعة وفاته التي تداولها عدد كبير من رواد «السوشال ميديا».

لكن بدير الذي سرعان ما خرج لطمأنة جمهوره، قال لصحف مصرية، أنه يتواجد حالياً في منزله، ويتمتع بصحة جيدة، وانتهى منذ أيام قليلة من تصوير مسلسله الرمضاني «يا أنا يا جدو».

وأضاف بدير ساخراً من شائعة وفاته: «هي الناس اللي بتطلع الشائعات دي عايزه إيه، وليه بيعملوا كده، أنا الحمد لله بخير، وبشكر كل الجمهور والزملاء الذين اطمأنوا عبر مكالمات هاتفية عديدة فوجئت بها بمجرد انتشار الشائعة».

يشار إلى أن الفنان الكوميدي محمد لطفي، كان قد تداول هو الآخر شائعة وفاة أحمد بدير، ونشر نعياً للفنان القدير.

يذكر أنه يعرض لبدير في رمضان الحالي مسلسل «يا أنا يا جدو»، ويشاركه البطولة سارة سلامة وطارق صبري ومحمد نجاتي، من تأليف فتحي الجندي، وإخراج عادل الأعصر.

دبي - الإمارات اليوم

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news