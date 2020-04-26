بلاغ ضد محمد رمضان بتهمه إهانة رموز مصر

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

تقدم محامي مصري ببلاغ للنائب العام في مصر ضد الفنان محمد رمضان، متهما إيه بإهانة رمز من رموز مصر، بعد أن قام رمضان بتمزيق جواز السفر المصري ضمن أحداث مسلسله الجديد "البرنس" الذي يعرض في شهر رمضان الجاري.

وذكر المحامي أيمن محفوظ، في بلاغه الذي قدمه إلكترونيا، أن ما قام به محمد رمضان يعد جريمة طبقا لنصوص المواد المادة 178 مكرر ثانياً، والتي تعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صوراً غير حقيقية من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد. داعيا النائب العام لاتخاذ قرار سريع بمعاقبه محمد رمضان ومنع عرض هذا العمل الفني.

واستنكر عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي ما قام به المحامي، مشيرين إلى أن ما قام به رمضان جزء من نص العمل وليس له علاقة بالواقع. في حين عبر البعض عن تأييده لما قام به