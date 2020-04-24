القبض على سما المصري.. بأمر النائب العام

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

ألقى الأمن المصري القبض، صباح اليوم الجمعة، على الفنانة سما المصري.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن «النائب العام أمر بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري» حسب بيان صادر عن مكتب النائب العام في مصر.

وذكر البيان أن «وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية ألقت القبض على المتهمة صباح اليوم الجمعة، تنفيذاً لأمر النيابة العامة بضبطها»، لافتاً إلى أن تفاصيل التحقيق ستنشر لاحقاً.

يذكر أن هناك العديد من البلاغات المقدمة ضد سما المصري، ومن بينها بلاغ للإعلامية ريهام سعيد، تتهم فيه الفنانة الاستعراضية بالسب والقذف.