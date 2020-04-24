تغريم شخصية شهيرة في كازاخستان بعد خرق الحجر

المصدر: الماتي (كازاخستان) - أ.ف.ب

غرمت السلطات في كازاخستان أحد المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو يظهر أحد أصدقائه يقص له شعره منتهكاً بذلك قواعد الحجر في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، وفق ما أعلنت الشرطة الخميس.

وأوضحت شرطة الماتي - كبرى المدن الكازاخستانية - أن يينيس عمروف الذي لديه 2,3 مليون شخص متابع على حسابه في «إنستغرام»، قدم «مثالاً غبياً» بتصويره صديقاً يقص له شعره.

وغرّم الشاب المعروف على الإنترنت باسم زيكا فاتبيلي بما يعادل 60 يورو لانتهاكه إجراءات العزل المفروضة منذ منتصف مارس الماضي في ألماتي.

ونقلت وسائل الاعلام المحلية عن المسؤول في الشرطة ماناب ساتاروف قوله إن مثل هذا السلوك «قد يصبح معدياً».

ويحظى «إنستغرام» بشعبية كبيرة في كازاخستان التي يبلغ عدد سكانها 18,2 مليون نسمة.

واعتذر يينيس عمروف، من خلال مقطع فيديو جاء فيه «أعترف بخطأي وأطلب من الجميع التزام الحجر الصحي».

وسجلت كازاخستان، أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى، حتى الآن أكثر من 2200 إصابة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة.