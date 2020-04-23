محمد عبده يحيي حفلا من منزله..معلقون: اول مرة نرى فنان العرب ب"الشورت"

المصدر: متابعة الامارات اليوم

أحيا فنان العرب محمد عبده، مساء أمس، سهرة فنية استثنائية، بثتها وزارة الثقافة السعودية مباشرة عبر منصة الوزارة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «أنستغرام»، غنى فيها عددا من أغنياته المحببة للجمهور، فيما اختتم محمد عبده البث المباشر للحفلة بأغنية «حدثينا»، قال إن «المقام السامي» يحبها، وأهداها له، وهي أول أغنية عاطفية وطنية، من كلمات الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن.

وظهر محمد عبده في البث المباشر بإطلالة لفتت أنظار جمهوره، إذ ارتدى «شورت» وجلس على أريكة في منزله، وهذه المرة الاولى التي يرى جمهور محمد عبده فنانهم بهذا " اللوك" واعتادو عليه دائما باللباس الوطني والرسمي، وأثنى الجمهور الكبير الذي تجاوز 20 ألف في الدقائق الأولى على هذه العفوية وتنوعت أراء المعلقين بين سعيد بهذه الاطلالة وبين من قال هذه اول مرة نرى فنان العرب ب"الشورت".

وأظهر المقطع بكاء عبده، خلال إجابته على سؤال بشأن أكثر ما يحزنه خلال تلك الفترة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم وفي المملكة.

وقال عبده «أكثر ما يحزنني في هذه الفترة إن الإنسان ما يقدر يروح لصاحب توفى، يعزي، أو يقف على قبره، هذه الأشياء تحز في نفسي كثير جداً».