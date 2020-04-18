بالصور..فعلها العجوز البريطاني ابن 99 عاما وجمع 25 مليون دولار لحرب "كورونا"

المصدر: لندن -رويترز

نجح الكابتن توم مور (99 عاما)، وهو من قدامى المحاربين في بريطانيا، في التحدي الذي وضع نفسه به، ولفت أنظار العالم وكسب تعاطف الملايين وأستطاع أن يجمع 25 مليون دولار أميركي لدعم الخدمات الصحية في بلاده، وكان العجوز البريطاني قد وضع نفسه في رهان الاسبوع الماضي أن يكمل 100 لفة حول حديقة بيته التي تبلغ 25 مترا، رغم وضعه الصحي وصعبة المشي حيث يسير بالاعاناد على كرسي مدولب، لكنه وبكل اصرار وارادة جبارة أكمل اللفة الأخيرة ال 100 لفة أمس، وكسب الرهان واستطاع ان يتجاوز بكثير الرقم الصغير الذي كان يحلم به وهو جمع 1000 جنيه استرليني.

وحركت قصة الكابتن توم القلوب في بلد يطبق إجراءات العزل العام منذ شهر ، وقال "كانت مزحة في الأصل، لكنها بدأت تكبر وتكبر إلى الآن. أعني أننا وصلنا على ما يبدو الآن إلى عدة ملايين، وهو بالأحرى الكثير".

وقال جرانت شابس وزير النقل "إنه بطل قومي بالتأكيد. يا له من رجل قوي الشكيمة! إنه بطل بريطاني بحق واعتقد أنه يعطي الناس بارقة أمل".

وأكد الجندي السابق في الحرب العالمية وهو يرتدي سترة غطتها الأوسمة العسكرية عبر محطة "أي تي "في الحرب الأخيرة كان جنود ببزات يخوضون المعارك على الجبهة. جيشنا هذه المرة يرتدي بزات الأطباء والممرضين".