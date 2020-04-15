ناصر القصبي في رمضان: رغم أنف كورونا سنضحك المشاهدين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد النجم السعودي ناصر القصبي أن مسلسله الجديد «مخرج 7» الذي سيعرض في رمضان المقبل، علي شاشة إم بي سي 1، يسعى إلى إعادة رسم الابتسامة على الوجوه، في ظل هذه الفترة العصيبة.

وتدور أحداث المسلسل - الذي يحفل بالكوميديا والمواقف الطريفة - حول شخصية دوخي (ناصر القصبي) وهو أب وموظف حكومي من الطبقة الوسطى، يمضي وقته بين عمله في تسلم شكاوى العملاء بمؤسسة حكومية، وبين بيته وعائلته.

ووصف القصبي «مخرج 7» بأنه عبارة عن حلقات متصلة منفصلة، يناقش كل منها موضوعاً مختلفاً، مضيفاً «رغم الظروف الصعبة التي يعيشها العالم بسبب أزمة كورونا التي انعكست على الجميع، إلا أننا تحدينا هذا الظرف مع فريق عمل جميل تجمعه الألفة والمحبة، من أجل رسم الضحكة على وجوه المشاهدين الذين نعدهم بعمل متميز كما في كل عام، ونأمل أن نكون عند حسن ظنهم».

يشار إلى أن العمل (وهو من نوعية السيت كوم) من تأليف الكاتب خلف الحربي، بلمسات المخرج أوس الشرقي، وبمشاركة عدد من النجوم، من بينهم: حبيب الحبيب، وراشد الشمراني، وإلهام علي، وريماس منصور، وأسيل عمران، وهبة الحسين.