فرح الصراف بعد الخطوة الجريئة ترد: «اوفر دراما اللي صار»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أقدمت الفنانة الكويتية فرح الصراف أمس الإثنين على خطوة جريئة، مستغلة فترة الحجر المنزلي في حلاقة شعرها بالماكينة.

ونشرت فرح الصراف مقطعاً قصيراً لها وهي تقوم بجزء من تجربتها، على حسابها على موقع تويتر، وعلّقت عليه: «يا جماعة شعور ولا أروع.. احس اني تحررت من شي.. وبقولكم اللي حاب يسويها الحين.. فرصته حجر ومو قاعد يشوف احد». وأضافت «خطوة جريئة بس مريحه وراح يطول مابي دراما».

وحظي المقطع بتداول كبير، وقسّم المتابعين بين من اعتبر أن ما أقدمت عليه الفنانة حرية شخصية، ولا ينبغي لأحد التدخل فيه، وأنها وحدها صاحبة القرار. بينما انتقد آخرون الفنانة، لأنها ستفتح الباب لأخريات كي يقلدنها.

وبعد ردود الأفعال المختلفة، عادت فرح الصراف لتغرد اليوم الثلاثاء: «اوفر دراما اللي صار وانا طلبت مابي دراما اوك».