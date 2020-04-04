نجمة عالمية غاضبة بعد إصابتها وابنها بكورونا: إنها مهزلة

المصدر: متابعة - إيناس محيسن

كشفت المغنية الأميركية، بينك، عن إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد، مشيرة إلى أنها قضت أسبوعين من العزلة في الحجر مع ابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات، مؤكدة أنهما تماثلا للشفاء حالياً.

وانتقدت المطربة الشهيرة - التي لديها طفلان - أداء الحكومة الأميركية في مواجهة هذه الأزمة. وقالت في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر» أمس الجمعة: «شعرت أنني محظوظة لأن طبيبي استطاع أن يجري الاختبار لنا. إنها مهزلة مطلقة، لأن حكومتنا فشلت في جعل الاختبارات متاحة على نطاق أوسع»، مشددة على ضرورة إتاحة الاختبارات للجميع «لحماية أطفالنا وعائلاتنا وأصدقائنا ومجتمعاتنا».

وأعلنت الفنانة الفائزة بجائزة غرامي ثلاث مرات، تبرعها بمليون دولار، وأضافت أنها ستتبرع بمبلغ مليون دولار توزيعه بالتساوي بين مستشفى فيلادلفيا التي كانت والدتها تعمل بها منذ 18 عاماً، وصندوق تأمين صحي بمدينة لوس أنجلوس.

وتوجهت بالشكر لجميع المتخصصين في الرعاية الصحية في أميركا، ولجميع العاملين في العالم الذين يعملون بجد لحماية أحبائنا. وطلبت من معجبيها بالبقاء في المنزل.

يشار إلى أن بينك تعيش في لوس أنجلوس مع زوجها وطفليها..