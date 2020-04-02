دوللي بارتون تتبرع بمليون دولار لأبحاث علاج كورونا

المصدر: لوس أنجلوس - د ب أ

ذكر تقرير إخباري اليوم الخميس أن نجمة الغناء الأميركية، دوللي بارتون، أعلنت أنها ستتبرع بمليون دولار للأبحاث الجارية حالياً من أجل التوصل إلى علاج لفيروس كورونا المستجد، كما حثت متابعيها لتقديم التبرعات من جانبهم أيضاً إذا أمكن ذلك.

وأفاد موقع «كونتاكت ميوزيك» الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، بأن أيقونة الغناء الشهيرة قررت التبرع بالمبلغ الضخم لصالح الأبحاث التي تجريها حالياً جامعة «فاندربيلت» الأميركية من أجل التوصل إلى علاج لفيروس كورونا المعروف أيضاً بـ«كوفيد-19»، الذي يصيب الجهاز التنفسي، والمستمر في الانتشار بجميع أنحاء العالم، ما أسفر عن وفاة الآلاف من البشر.

وكتبت دوللي (74 عاماً) في تغريدات على موقع «تويتر»: «أخبرني صديقي القديم د.ناجي أبومراد، الذي يشارك منذ سنوات عدة في أبحاث بجامعة فاندربيلت، أنهم يحققون بعض التقدم المثير في أبحاثهم بشأن التوصل لعلاج لفيروس كورونا».

وكتبت على «تويتر»: «أتبرع بمليون دولار لصالح (فاندربيلت) من أجل تلك الأبحاث، ولتشجيع الأشخاص القادرين على التبرع».