بعد شفائه من كورونا.. توم هانكس يعود إلى أميركا ويحتفل على طريقته

المصدر: كانبرا - د.ب.أ

عاد الممثل الأميركي توم هانكس وزوجته ريتا ويسلون إلى الولايات المتحدة أمس الجمعة، بعد أسابيع من إصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أستراليا.

ووصل الزوجان إلى لوس أنجلوس على متن طائرة خاصة وكانا في غاية السعادة، حسبما أفاد موقع "تي ام زد" المعني بأخبار المشاهير وصحيفة نيويورك بوست.

وقالت الصحيفة إن هانكس (63 عاماً) شوهد وهو يمد يده للمس مدرج الطائرة ثم يقوم برقصة احتفالية بعد وصول الطائرة إلى لوس أنجلوس.

ونقل هانكس وويلسون إلى المستشفى لفترة وجيزة في «جولد كوست» بأستراليا بعدما أثبتت التحاليل إصابتهما بالفيروس في بداية شهر مارس الجاري. ثم خضع الزوجان لعزل ذاتي، لكنها كانا على اتصال بالمعجبين عبر موقع انستغرام.

وأصيب الممثل الحائز جائزة الأوسكار وزوجته بفيروس كورونا المستجد أثناء وجودهما في أستراليا لتصوير فيلم.

ويُعد هانكس والمخرج الأسترالي باز لورمان فيلماً عن قصة حياة أسطورة الروك أند رول الأميركي إلفس بريسلي. ومن المفترض أن يلعب هانكس دور مدير أعمال المغني كولونيل توم باركر. وعُلق أعمال التصوير بسبب إصابته بفيروس كورونا.

