كورونا يصل بوليوود.. نجمة هندية وعائلتها في الحجر الصحي

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

أعلنت نجمة بوليوود كانيكا كابور إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها كانت تعاني مؤخراً من أعراض تشبه الإنفلونزا، ولكنهحين أجريت التحاليل، أثبتت إصابتها بـ«كوفيد 19».

وكتبت الفنانة (من مواليد 1979) على حسابها على «إنستغرام» أنها وعائلتها في الحجر الصحي الكامل حالياً، علاوة على فحص المخالطين لهم.

ونصحت كابور التي تعد واحدة من أبرز النجمات، متابعيها، الذين يتخطون الـ3.5 ملايين، بالالتزام بالتعليمات الصادرة من السلطات في بلادها، مؤكدة أنها بخير، وأن الأعراض التي تشعر بها تشبه الأنفلونزا العادية. ونشرت صورة تجسّد الكرة الأرضية محاطة بقناع واق (كمامة).

يشار إلى أن نجمة بوليوود كانت قد سافرت مؤخراً إلى لندن، وعادت إلى بلدها في 14 مارس الجاري، وأحيت عدداً من الحفلات، ولذا انتقدها البعض، معربين عن تخوفهم وقلقهم على من خالطتهم مؤخراً.

