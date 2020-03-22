شاكيرا تنتقد بعض القادة: لماذا هذا البطء؟

المصدر: متابعة - إيناس محيسن

عبّرت المغنية الكولومبية شاكيرا عن غضبها من أسلوب تعامل بعض الدول مع فيروس كورونا المستجد، وبطء القرارات التي يتخذها قادة هذه الدول مقارنة بسرعة انتشار «كوفيد - 19».

وقالت شاكيرا في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على «انستغرام»، وظهرت فيه غاضبة وتتحدث بنبرة حادة: «العديد من البلدان إما لا تتبع توصيات منظمة الصحة العالمية، أو أنها تتخذ إجراءات بطيئة للغاية أو أنها تعطي الأولوية للاقتصاد على الصحة».

وأضافت: «تجربتي خلال الأسابيع القليلة الماضية في أوروبا هي أن الفيروس سريع للغاية، والقادة في غاية البطء»، داعية جميع الدول للعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وفق خطة على مستوى العالم لمنع انتشار الفيروس في البلدان التي لا يوجد فيها سوى حالات قليلة.