ستيف هارفي: الإمارات هي المكان الأكثر أمنا على سطح الأرض

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أشاد النجم العالمي ستيف هارفي من خلال برنامجه الشهير "ستيف هارفي مورنينغ شو" بالدور "الفريد" الذي تقوم به القيادة في دولة الإمارات، وعملهم الدؤوب لحماية أمن وصحة وحياة المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وقال في برنامجه الذي يتابعه الملايين من ارجاء العالم " وفقا للأرقام التي أقرأها فإن المكان الأكثر أمنا على سطح الأرض، وبين الدول الكبرى هو دولة الإمارات، نعم إنها المكان الأكثر أمنا، لقد أجرو الكثير من فحصوات وإختبارات فايروس كورونا ولديهم المعدل الاقل للإصابة والوفيات، والمعدل الأقل لنسبة انتشار العدوى، وهذا بسبب القيادة الحكيمة في هذه الدولة، ولانهم يجبون شعبهم ويفعلون اي شيء لحمايته من دون تميز أو تهاون". وأضاف هارفي لو تعامل قادتنا من الامر بنفس الشكل بدلا من اعتبار الأمر مجرد خدعة لكنا أيضا في أمان"

إضافة إلى البرامج الشعيبة التي حققت نسب مشاهدة قياسية، يذكر أن ستيف هارفي من اشهر الممثلين الاميركيين، ويحظى بشهرة عالمية، قدم خلال مسيرته العشرات من الأفلام الناجحة، زار ستيف دولة الامارات في مناسبات عدة، آخرها كان مشاركته في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب.