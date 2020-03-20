تامر حسني يتحدى محمد صلاح في "الخير"

المصدر: متابعة – الإمارات اليوم

تواصل تفاعل النجوم مع حملة "تحدي الخير" في مصر، إذ أعلن الفنان تامر حسني، خلال الساعات الماضية، عن تكفله بـ 400 أسرة، ضمن المبادرة التي انطلقت مؤخراً لمساندة المتضررين من فيروس كورونا المستجد.

وقال حسني في حسابه على موقع إنستغرام، إنه قبل تحدي صديقه الفنان عمرو يوسف الذي تكفل بـ 100 أسرة، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بالجلوس في المنازل "عشان الفترة دي تعدي على خير بإذن الله في مصر والعالم كله".

ووجه المطرب المصري الدعوة للمشاركة في التحدي إلى كل من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والفنان أحمد السقا، والنجم محمد صلاح، والإعلامي عمرو أديب.

يذكر أن حملة "تحدي الخير" انضم إليها عدد كبير من مشاهير الفن والرياضة ورجال الأعمال في مصر، وتشهد تفاعلاً كبيراً على حسابات النجوم بمواقع التواصل الاجتماعي.