مغني راب مصري يفاجئ جمهوره: "اعتزلت وتبت إلى الله"

المصدر: متابعة إيناس محيسن

فاجأ مغني الراب المصري الشاب، مروان بابلو، جمهوره، ومتابعيه، بإعلان اعتزاله الغناء بشكلٍ نهائي، مؤكدا أنَّه "سيتوب إلى الله تعالى".

وكتب بابلو، عبر خاصية الـ "استوري" على حسابه في إنستغرام: "ما حدش يطلب مني أرجع تاني بعد إذنكم.. أنا بتوب لربنا حاليًا.. وبتمنى من ربنا إنه يتقبلها مني، وياريت أي حد سمعني وصدقني يعمل كدة برضه، وربنا يسامحني ويهديني ويثبتني ويغفر لي.. الموضوع مش قابل للنقاش شكرًا لتفهكم".

وتوالت ردود الأفعال من جمهور الفنان الشاب، بين الدعوة له بالثبات، ومطالبته بعدم الاعتزال، ومواصلة مشواره الفني.