إلغاء حبس كويتي نظم مسابقة لـ"جمال السيقان" وتغريمه 5 آلاف دينار

المصدر: متابعات –الإمارات اليوم

ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بحبس المواطن الكويتي المتهم بتنظيم مسابقة لأجمل ساق نسائية عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، واكتفت بتغريمه مبلغ 5000 دينار بحسب صحيفة القبس الكويتية.

وكان المتهم قد استأنف حكم محكمة الجنايات القاضي بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ 300 دينار، مطالبا ببراءته من تهمتي الإخلال بالآداب العامة والتحريض على الفسق والفجور الواردتين في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

يشار إلى أن المتهم أنكر ما أسند إليه من اتهامات خلال التحقيق معه، مدعيا أن تصويره المقطع جاء بغرض «التسلية» وأن تصويره كان لمتابعيه فقط وليس للعامة.