متحدياً "كورونا".. Akon يؤدي العمرة

المصدر: متابعة – إيناس محيسن

تصدر الفنان العالمي Akon مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث على موقع جوجل، بعد تداول صور له وهو يؤدي مناسك العمرة، إلى جانب عدد من أفراد أسرته وأصدقائه المقربين

وكان إيكون قد صرح في وقت سابق في مقابلة صحفية أن نجاحه كله هو توفيق من الله لاعتناقه الاسلام.

وحرص عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نشر صور لهم التقطوها مع الفنان العالمي، معبرين عن سعادتهم بلقائه.

وأحيا النجم العالمي Akon، حفلا غنائيا مع الفنان المصري تامر حسني في مدينة جدة الخميس 27 فبراير الماضي، ونشر صور من الحفل معبرا عن سعادته بها، بينما نشر بعدها حسني صوره لهما عبر صفحته اعلى موقع "إنستغرام" معلقاً: "نورتنى يا معلم إكون".