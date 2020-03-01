شيريهان تدعو للزعيم ونجله يؤكد: "مش كورونا"

المصدر: متابعة- إيناس محيسن

عبرت الفنانة شيريهان عن تمنياتها بالشفاء للفنان عادل إمام، حيث نشرت شريهان تغريدة عبر حسابها على "تويتر" قالت فيها: "اللهم يا سامع دعاء العبد إذا دعاك، يا شافي المريض بقدرتك، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية، سلامتك 1000 مليون سلامة عادل إمام".

وجاءت هذه التغريدة بعد تغيب الزعيم عن حفل تكريمه في المهرجان الكاثوليكي بالقاهرة، مساء أول من أمس، وتسلم نجله المخرج رامي إمام التكريم نيابة عنه، مشيرا إلى عدم تمكن والده من الحضور بسبب نزلة برد شديدة اصابته، ومازح لحضور قائلا: "مش كورونا"