فنانة شعبية تونسية: نعم أنا حماة قصي خولي

المصدر: متابعة - إيناس محيسن

كشفت الفنانة التونسية آمال علام عن أن الفنان السوري قصي خولي هو زوج ابنتها، وأنها جدة ابنه، مؤكدة في مقطع فيديو نشرته قناة «الحوار التونسي» للترويج لحلقة غدٍ السبت من برنامج «فكرة سامي الفهري» الذي يقدمه الاعلامي هادي الزعيم، وتحل الفنانة ضيفة على الحلقة.

ويظهر المقطع جزءاً من فقرة «الباباراتزي» بالبرنامج وهو يوجه سؤالاً للفنان آمال علام حول زواج ابنتها من فنان مشهور من نجوم الصف الأول، وانزعاج علام من السؤال، ثم عودتها لتؤكد المعلومة.

وانتشر مقطع فيديو اليومين الماضيين لسيدة تونسية تدعى مديحة الحمداني، اتهمت فيه قصي خولي بإهمالها وطفلها، وادعاء المثالية ودور الأبوة أمام الناس.