حمو بيكا يثير السخرية.. منعه هاني شاكر من الغناء فقاضى نقيب التشكيليين

المصدر: متابعة - إيناس محيسن

أثار مغني المهرجانات حمو بيكا، السخرية والجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أعلن، أمس الثلاثاء، عن إقامة دعوى أمام مجلس الدولة في مصر، ضد القرار الصادر بمنع مطربي المهرجانات من الغناء وإحياء الحفلات، من قبل نقابة المهن الموسيقية، والتي يترأسها الفنان هاني شاكر.

ونشر بيكا عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، مستند إقامة الدعوى، معلقاً: «شكراً لقبول دعوة أمام مجلس الدولة لمؤدين المهرجان، بس يا رب تتم والقرار يتلغي، وتحددوا الخط اللي احنا نمشي عليه واحنا معاكو، شكراً المستشار محمد سمير، شكراً مجلس الدولة».

الغريب أن المستند كتب فيه أن الدعوى ضد وزيرة الثقافة ونقيب الفنانين التشكيليين، ولم يذكر فيها نقابة المهن الموسيقية، التي صدر عنها قرار المنع، أو رئيسها الفنان هاني شاكر، وهو ما فجر موجة من التساؤل والسخرية حول هذا الخطأ، ونصحه البعض بتغيير المحامي بآخر يعرف الفرق بين النقابتين، حتى لا يتم رفض الدعوى لعدم الاختصاص.