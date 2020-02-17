بعد انتقال أزمتهما إلى ساحات القضاء..الطيار الموقوف يطالب محمد رمضان بتعويض 25 مليون جنيه

المصدر: متابعة - إيناس محيسن

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، تأجيل دعوى قضائية أقامها الطيار أشرف أبو اليسر، يطالب فيها الفنان محمد رمضان، بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة" لجلسة 26 فبراير الجاري، لحضور الفنان أو ممثله القانوني.

وأوضح محامي الطيار، في تصريحات لمواقع إخبارية مصرية، بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء نشر صورة "رمضان" داخل كابينة القيادة في الطائرة التي كان يقودها موكله.

وأشارت الدعوى إلى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلاً صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة مالية له.

