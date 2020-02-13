جانا.. مفاجأة عمرو دياب في "سهران"

المصدر: متابعة – إيناس محيسن

فاجأ الفنان عمرو دياب جمهوره بتقديم ابنته جانا كمغنية وملحنة في ألبومه الجديد "سهران" الذي طرحه أمس الأربعاء 12 فبراير، عبر إحدى شركات الهاتف المحمول في مصر، حيث ضم الألبوم أغنية بعنوان "جميلة" من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب، التي غنت فيها مقطع باللغة الانجليزية.

وبذلك تصبح جانا، التي سبق وغنى لها والدها أغنية باسمها، ثاني أبناء عمرو دياب الذين يدخلون عالم الغناء بعد أن سبقها شقيقها عبدالله بإطلاق أول أغنية له مع فريقه الموسيقي، بتشجيع من والده الذي دعا جمهوره، عبر حسابه على "انستغرام"، لتشجيع عبدالله وفريقه.