جاكي شان يعرض مكافأة سخية لمن يبتكر دواء لفيروس «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عرض النجم العالمي جاكي شان، مليون يوان (نحو 143 ألف دولار) لمن ينجح في التوصل إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا الذي انتشر مؤخراً، وأصاب العالم بالذعر.

وقال جاكي شان عبر تطبيق ويبو، وهو عبارة عن منصة وسائط اجتماعية صينية: «لا أريد أن أرى شوارع فارغة، كما لا أريد أن أرى أشخاصاً حزانى».

واعتبر نجم أفلام الحركة والأكشن أن مبادرته ربما تكون حافزاً لتسريع ظهور الدواء، مشيراً إلى أنه يتبرع بالمال أيضاً لتوفير ملابس واقية وأقنعة طبية.

يذكر أن انتشار الفيروس قد يكون السبب وراء تأجيل عرض فيلم النجم جاكي شان الجديد Vanguard، الذي كان مقرراً عرضه مؤخراً، وأجل في جميع أنحاء العالم.

