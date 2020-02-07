جثمان قتيل فيلا نانسي عجرم لم يدفن بعد.. حتى اليوم بالثلاجة!

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

هدّدت المحامية وكيلة أسرة قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم، رهاب البيطار، بأنها ستقاضي أي وسيلة إعلامية تطلق وصف اللص على محمد الموسى قبل أن يبت القضاء في الأمر.

وأشارت المحامية في حسابها على موقع «تويتر» إلى أن جثمان الموسى الذي قتل منذ أكثر من شهر على يد زوج النجمة اللبنانية نانسي عجرم طبيب الأسنان فادي الهاشم «خلال اقتحام الفيلا» لم يدفن حتى الآن، مؤكدة أن «جثة المغدور محمد الموسى ما زالت في الثلاجة»، نافية أن تكون الأسرة قد تلقت أموالاً من أي مبادرات للمساهمة في تكاليف الدفن، كما تداول البعض.

يشار إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة في القضية، وحدد لها موعد جديد في 10 مارس المقبل للاستماع إلى إفادات شهود.