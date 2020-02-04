حيوان بري يقتحم غرفة هيفاء وهبي في المكسيك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تسبب حيوان بري - من فصيلة الراكون - في حالة رعب وانهيار للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد أن دخل غرفتها في أحد فنادق العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، حيث تحيي النجمة اللبنانية عدداً من الحفلات الفنية.

وتداول رواد لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة وهي تصرخ: «شو هيدا»

وكتبت هيفاء على الفيديو: «مبارح بعد الحفلة فجأة دخل علينا هيدا الشي يلي أول مرة بشوفو».