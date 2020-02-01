وفاة الفنانة اللبنانية مجدلا.. صوت من الزمن الجميل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رحلت الليلة الماضية الفنانة اللبنانية مجدلا التي تعد من أصوات الزمن الجميل.

بدأت مجدلا (اسمها الحقيقي نزهة مكرزل) مسيرتها منذ عام 1970 في مهرجانات بعلبك، بعد أن اكتشفها الفنان روميو لحود، ونالت إعجاب الجمهور، وذاع صيتها حتى إن الرئيس شارل حلو عين لها حراساً.

من جانبهم، نعى فنانون وإعلاميون ومثقفون لبنانيون المطربة الراحلة التي غنت برفقة وديع الصافي. وكتب الشاعر والإعلامي زاهي وهبي على حسابه بـ«تويتر»: «خبر محزن آخر فجر الأول من شباط، خبر موجع رحيل الفنانة والصديقة مجدلا التي وقفت يوماً على أدراج بعلبك ومرت كنسمة صيف في المشهد الفني»، مقدماً العزاء لأسرتها ومحبيها، وخاصة لابنتها الغالية.

بينما كتبت الإعلامية غابي لطيف «وداعاً مجدلا. اكتشف صوتها المخرج روميو لحود. نجمة مهرجانات بعلبك عام 1970 في المسرحية الغنائية «الفرمان» التي كتبتها الشاعرة ناديا تويني». وأضافت: «قدرها مختلف ورحيلها كذلك! تألقت لكنها اعتزلت الفن وغادرت لبنان إلى فرنسا لكنها عادت إلى احضانه! حكاية نجمة لبنانية لا تشبه النجوم».

