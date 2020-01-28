شاروخان يتحدث لأول مرة عن ديانته

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

كشف النجم الهندي الشهير شاروخان لأول مرة لجمهوره العريض بعض تفاصيل حياته الخاصة، حيث قال في أحد البرامج رداً على سؤال حول ديانته: «أنا مسلم، وزوجتي هندوسية وأطفالي هنود، الجزء الأفضل في جيلنا الشاب أنه لا يتحدث عن الديانات، ويؤمن بأن الاختلاف في الأديان لا يحدث أي مشاكل، ولا يعكر من صفو حياتنا»، بحسب موقع «dailytimes».

وأضاف شاروخان: «سُألت ابنتي عن الدين في مدرستها، فأخبرتها أننا هنود، وأنا لا أتحدث عن نفسي فحسب، بل أؤمن أيضاً بأنه لا يوجد شيء يمكن أن يزيل هذا الانسجام من حياتي، خاصة مع وجود أشخاص متفاهمين حولي».