بالصور..أصالة وطبيبها الخاص..مديح متبادل يثير الجدل

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أثارت عبارات المديح المتبادلة بين الفنانة أصالة نصري، وطبيبها الخاص فادي نصر، جدلا واسع النطاق وتساؤلات خاصة وان هذا الاعجاب ظهر إلى العلن في هذه الفترة بالذات وبعد طلاقها الرسمي من زوجها المخرج طارق العريان. وفيما لمحت بعد الأراء إلى إمكانية أن يكون هناك خبر سعيد منتظر، أكد البعض على أن الأمر ليس أكثر من صداقة وعلاقة مهنية واخوية تجمهما منذ زمن ليس قصير.

أصالة كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن الدكتور فادي نصر: "هو الفنان الدكتور الصديق اللي مسؤول عن مظهري وهو اللطيف الذي أشتكي له مما يزعجني بمرآتي، فيصالحني عليها بمنتهى النعومة والبساطة".

ليرد نصر المقيم في مدينة الرياض السعودية قائلاً: "أهم ما يميز الفنانة أصالة أنها تمد من حولها بالقوة والإيمان بالحياة، ومن معرفتي وصداقتي بأصالة، هي من الفئة القليلة التي تشع بمحبتها للناس، وتمد من حولها بالقوة والايمان بالحياة، وأنها إنسانة مرهفة الحس وتحب الناس، وأنوثتها طاغية رغم شموخها وكبريائها".