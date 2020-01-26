حروق «قتيل» فيلا نانسي تثير استفهامات.. والمحامية تصرّ على إجراء بخصوص الفنانة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تساؤلات واستفهامات جديدة، أثارتها التحقيقات التي أجريت أخيراً في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، إذ أشارت تقارير إعلامية إلى أن حرقاً على يد القتيل محمد الموسى، قد استدعى أخذ رأي أطباء شرعيين.

وذكرت جريدة الوطن المصرية أنها قد علمت أن «قاضي التحقيقات وجد حرقاً في يد القتيل، بعد أن أصيبت برصاصة من الرصاصات الـ18 التى أطلقها فادي الهاشم، واستفسر القاضي عن سبب الحرق من أطباء شرعيين عدة، فأكدوا له أن الحرق نتيجة أن يكون القاتل قد ألصق مسدسه في يد القتيل، فنتج عن حروق من شرارة إطلاق الرصاصة».

وكان قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، قد استمع الخميس الماضي إلى الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم المدعى عليه في جريمة قتل محمد الموسى، وقرّر تركه رهن التحقيق لحين الاستماع إلى عدد من الشهود، واستكمال دراسة داتا الاتصالات.

من جهتها، أفادت وكيلة أسرة الموسى المحامية رهاب بيطار بأنها تصر على منع الفنانة نانسي عجرم من السفر خارج لبنان، مشيرة إلى أنها ستكون في بيروت خلال الأيام المقبلة لمتابعة القضية والطعن على العديد من الإجراءات.

وأضافت عبر حسابها على «فيس بوك»: «عينت الجلسة القادمة بتاريخ 2020/3/10 استدعاء كل العاملين فى العيادة للتحقيق، وشخص يدعى أبوالذهب، وشقيق فادي الهاشم للتحقيق معهم فى الجلسة وأخذ إفادتهم»، مشيرة إلى أن القاضي أكد أن رأيه بالقضية لن يتأثر بما يدور من أحاديث في الإعلام و«قراره سيكون محايداً وعادلاً».

وذكرت المحامية أن التحقيقات أثبتت وجود اتصالات بين رقم القتيل ورقم الهاتف الثابت بعيادة طبيب الأسنان الدكتور فادي هاشم، وأن القاضي رفض طلب المتهم بالقتل بطلب رفع السفر.