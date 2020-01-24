وفاة الممثلة الكويتية الشابة دانه عباس تثير جدلاً عبر "تويتر": هل قتلها التنمر؟

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توفيت الفنانة الكويتية الشابة دانة عباس الحيدر عن عمر يناهز 21 عاما، وذلك بعد معاناتها من مشاكل صحية. وأكد والدها الخبر في منشور منسوب له، وأعلنت الصحافية الكويتية مي العيدان، وفاة الفنانة من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "انستغرام".

قالت مي العيدان، "إنتقلت إلى رحمة الله دانه عباس الحيدر، إنا لله وإنا إليه راجعون .. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويصبر أهلها .. إدعولها".

ولم توضح المصادر السبب الحقيقي للوفاة إلا أن كثير من الأخبار المتداولة إن الأسباب نفسية و تعرضها المستمر من رواد السوشيال ميديا، لعب دورا كبيرا في تراجع حالتها النفسية والصحية، بينما قال البعض الاخر إن سبب الوفاه إصابتها بمرض السرطان.

يذكر أن الفنانة الشابة بدأت مشوارها في الفن حديثا، حيث شاركت في مسلسل "أنا وقلبي"، كما اشتهرت بمصطلح "خرعتوني"عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.