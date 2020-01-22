خالد النبوي ينجو من أزمة قلبية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طمأن مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي في مصر، الدكتور فؤاد الزامل، جمهور النجم خالد النبوي، بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها الفنان أمس، مؤكداً أن النبوي بعد إجراء تركيب الدعامة «الحمد لله بخير».

وأوضح الدكتور الزامل للإعلامي شريف عامر خلال برنامج «يحدث في مصر» على «إم بي سي مصر»، الليلة الماضية، أن خالد النبوي أتى إلى طوارئ المستشفى بعد تعرّضه للأزمة، وفوراً أجريت له قسطرة في القلب وركبت له دعامة، لافتاً إلى أن الفنان حالياً تحت الملاحظة، وهو بخير.

يشار إلى أن منى المغربي، زوجة بطل مسلسل «ممالك النار»، كانت قد ذكرت أمس أن الفنان قد نقل إلى المستشفى، طالبة من الجمهور الدعاء له.