خالد النبوي في المستشفى.. وزوجته: ادعوا له

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بلا تفاصيل، ذكرت زوجة الفنان خالد النبوي، منى المغربي، أن النجم المصري نقل إلى المستشفى، طالبة من الجمهور الدعاء له.

وكتبت منى على حسابها على موقع «فيس بوك»: «خالد تعبان قوي واتنقل للمستشفى.. أرجوكم تدعوله»، حسب تقارير إعلامية مصرية.

فيما نقلت صحيفة «الوطن» عن مصادر مقربة من النبوي، أن الفنان تعرّض لأزمة قلبية، وتم تركيب دعامة له، مشيرة إلى أنه كان يمارس حياته بشكل طبيعي صباح اليوم الثلاثاء، بل وذهب إلى «الجيم» إلا أنه شعر بوعكة، ما تطلب نقله إلى مستشفى القصر العيني الفرنساوي في القاهرة.

بينما وصفت الكاتبة فريدة الشوباشي في حسابها على «فيس بوك»، خالد النبوي، بأنه «حبيب الملايين، وأنا منهم، ألف سلامة الابن الحبيب»، طالبة من الجمهور هي الأخرى الدعاء له، إثر الوعكة الصحية التي أصابته.

يشار إلى أن بطل مسلسل «ممالك النار» قد شهد مؤخراً نشاطاً فنياً لافتاً، إذ طرح له بدور العرض فيلم «يوم وليلة»، وكان حريصاً على حضور عروضه في سينمات مختلفة، وحظي العمل بإقبال لافت من الجمهور، وإشادات من النقاد.



