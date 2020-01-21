لهذا السبب تخلت ريحانا عن الملياردير السعودي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحولت قصة انفصال مطربة البوب العالمية ريحانا عن الملياردير السعودي حسن جميل إلى واحدة من أكثر القصص الشعبية على مستوى العالم، وتداولت المواقع، ومنصات السوشال ميديا الكثير من التكهنات حول أسباب هذا الانفصال بعد علاقة دامت 3 سنوات.

لكن المدونة الشهيرة شالون ليستر والمقربة من ريحانا حسمت الأمر ونشرت نقلاً عنها السبب المباشر عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وقالت إن السبب الرئيس هو إجبار جميل لريحانا على زيادة وزنها أكثر من اللازم. وأبرزت المدونة الشهيرة أن المطربة الأكثر دخلاً في العالم، زاد وزنها من 56 إلى 91 كيلوغراماً، الأمر الذي دفع ريحانا إلى اتخاذ قرار نهائي في هذه العلاقة.