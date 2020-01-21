التنمر يقود الإعلامية سعاد سلمان لإجراء عملية تكميم معدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

خضعت الإعلامية الكويتية سعاد سلمان لعملية تكميم معدة في أحد المستشفيات للتخلص من وزنها الزائد.

وظهرت سعاد أمس، في فيديو مباشر عبر حسابها في إنستغرام وأثار التعب واضحة عليها وتحت تأثير المخدر، وطمأنت جمهورها على صحتها وشكرت كل من تحمد لها بالسلامة وتحدثت عن العملية وأنها كان يجب أن تجريها منذ مدة طويلة لكن الظروف لم تشأ لحدوث ذلك في وقتها.

يذكر أن الممثلة تعرضت للتنمر وموقف محرج عندما كانت في مقابلة مع أحد البرامج على الهواء مباشرة وفاجأها أحد المشاهدين بإتصال هاتفي وأخبرها "أرجوكي إنك تنزلي وزنك"، لترد عليه مباشرة أنها تمارس الرياضة ولكن تحتاج لوقت لتخسر وزنها.

وإنهارت الممثلة بالبكاء بعد إنتهاء الحلقة على خلفية التعليق الذي تركه المشاهد وأكدت أنها تحاول بأقصى ما يمكن لكن العمر له دوره في خسارة الوزن.