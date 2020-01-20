زوج نانسي عجرم يخرج عن صمتة ويستعين بمؤلفة هاري بوتر: تحمل أيها الغريب عاقبة طمعك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بعد امتناعه عن الادلاء بأي تصريح، خرج الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي، عن صمته لأول مرة بعد حادثة قتله الشاب السوري محمد الموسى والذي بات معروفا ب" قتيل" فيلا نانسي عجرم.

وكتب الهاشم على صفحته الرسمية على " انستغرام" مقتبسا كلمات من الروائية البريطانية جين رولينغ صاحبة السلسلة الشهيرة " هاري بوتر" واختار الهاشم هذه الجمل : "أدخل أيها الغريب ولكن تحمل عاقبة طمعك.. هؤلاء الذين يأخذون ما لا يكسبون سيدفعون الثمن غاليا.. فإذا كنت تبحث عن كنز ليس لك تحت أراضينا.. فلقد أنذرت.. أحذر أن تجد ما هو أكثر من الكنز".

يذكر ان الفنانة اللبنانية نانسي عجرم رفعت قضية ضد شخص سوري مقيم في ألمانيا يزعم انه صحافي كان قد هدد عائلتها بالقتل على خلفية مقتل الشاب السوري في منزلها.

وأوضح المحامي غابي جرمانوس أنه تم اتخاذ إجراء قانوني ضد وسيم زكور، على إثر تهديده بقتل الفنانة أو زوجها أو إحدى بناتها.

كما نفى المحامي أي مفاوضات مع عائلة القتيل محمد موسى، بعد ان ضجت المواقع بالحديث عن مطالبة مقربين من عائلة موسى بمبلغ نصف مليون دولار أميركي من عائلة نانسي عجرم على خلفية مقتل ابنهم.