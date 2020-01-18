أصالة.. «بنت أكابر» على مسرح القرية العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استضاف المسرح الرئيس في القرية العالمية، الليلة الماضية، حفلاً أحيته النجمة أصالة، وسط تفاعل لافت من الجمهور الذي ردد أغاني مع الفنانة السورية.

وعلى أنغام أغنيتها «أكتر»، أطلت أصالة على المسرح، لتطرب جمهورها بباقة من أغانيها القديمة والجديدة بالمصرية والخليجية، خصوصاً «روّح وروح» و«بنت أكابر» وغيرهما.

وشهد الحفل في القرية العالمية حضور آلاف الضيوف، الذين استمتعوا بالمشاركة في العديد من الفعاليات الترفيهية، إضافة إلى عيش تجربة ثقافية مميزة.

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