الفنانة المصرية نادية لطفي في العناية المركزة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت تقارير إعلامية، بأن الممثلة القديرة نادية لطفي، تعرّضت لانتكاسة صحية، خلال الساعات الماضية، ما تطلب نقلها إلى العناية المركزة.

وفيما أكد نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي أنه يتابع حالة الفنانة، وأنها مستقرة حالياً، طلبت مديرة أعمال الفنانة من الجمهور الدعاء لها بالشفاء، حسب جريدة الوطن.

يذكر أن نادية لطفي التي أثرت الفن بالعديد من الروائع، وتعد واحدة من نجمات الزمن الجميل، كانت قد أجرت أخيراً جراحة في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة، إلا أنها تعافت، وأجرت أكثر من مداخلة على الفضائيات المصرية.

