الفنان علي الغرير يحصل على بيت بعد وفاته

المصدر: حياة الحرزي ـ دبي

في خطوة نالت استحسان وتقدير الجمهور البحريني والخليجي، أعلنت عائلة الفنان البحريني الراحل علي الغرير، أن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد مملكة البحرين، أمر بتخصيص منزل لأسرة الفنان الراحل، فيما وجه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية، بالتكفل برعاية أبناء الفنان علي الغرير.

بعد رحيل الفنان البحريني، نشرت مصادر مكالمة هاتفية على مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنها للفنان علي الغرير، أرسلها قبل رحيله مع النائب أحمد العامر، لمناشدة ملك البحرين بتأمين منزل له ولأسرته وضمان حياة كريمة لهم، في الوقت الذي قام عضو مجلس النواب أحمد محمد العامر، بالتغريد على حسابه الرسمي قائلاً "لدى الفنان علي الغرير حلم بامتلاك منزل بدل من شقة إسكان، وللأمانة تواصلت مع المسؤولين في وزارة الإسكان ولي متابعة معهم،لكن شاء القدر بأن يسبق الموت تحقيق حلم بو خالد بامتلاك منزل لعائلته، لكن لن نقف وفاءاً له وسنواصل المطالبة لأبنائه وأتمنى أن يكون له مكرمة من سيدي جلالة الملك".

يذكر للفنان على الغرير تاريخ فني حافل وترك جملة من الإنجازات والأعمال المسرحية والدرامية التي لمع في تقديمها على مدى 30 عاما بحس فني مرهف وآداء متقن وحس كوميدي متفرد ظل راسخا في ذاكرتهم، بعد تجارب ما يزيد عن 51 مسلسلاً تلفزيونياً، و15 عملاً مسرحياً و 5 أعمال في السينما.