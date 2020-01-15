صابرين تطلّ بشعر أشقر: لا أحد يتدخل في علاقتي مع ربي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



من بعد تخليها عن الحجاب وإثارتها للجدل مؤخراً، أطلّت النجمة صابرين على جمهورها بشعر أشقر لافت، ومظهر جديد.

وتعليقاً على تغيير مظهرها، وجّهت الفنانة المصرية التي حلت ضيفة على برنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، على فضائية «دي إم سي» رسالة لجمهورها، شاكرة كل من دعمها، خصوصاً من آمنوا بموهبتها، مضيفة «ما أردت أن أقوله أنتم لم تعرفوا صابرين من الحجاب، ولكن عرفتوا صابرين الفنانة، وما لكم هو فنها».

وشددت بطلة مسلسل «أم كلثوم» على أنه كما لا أحد يجرؤ على أن يسألها عن علاقتها بزوجها، فكذلك اندهشت من أولئك الذين يحاولون التدخل في علاقتها بربها «ما حدش له دعوه» وهذا أشد خصوصية، على حد تعبيرها.

وتابعت هم عرفوني فنانة وأنا حرة في كل قراراتي، وأتمنى أن يسألوني عن فني وأعمالي فقط.

يذكر أن آخر عمل فني شاركت فيه صابرين هو مسلسل «فكرة بمليون جنيه»، في شهر رمضان الماضي.

