جورج سيدهم في أحدث صورة.. كيف تتوقعون شكله في الـ 81

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ظهر الفنان الكوميدي القدير جورج سيدهم، في أحدث صورة جمعته مع الفنان هاني رمزي وشقيقيه أمير وإيهاب.

ونشر المحامي أمير رمزى، الصورة على "فيس بوك"، وتم تداول الصورة على نطاق واسع.

وكانت الدكتورة ليندا، زوجة جورج سيدهم، كشفت عن مفاجأة فنية لجمهور زوجها يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، موجهة الشكر للفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك": "قريبا مفاجأة رائعة لجمهور الفنان القدير جورج سيدهم زوجي وشريك حياتي ربنا يخليه يا رب وكل عام وجمهوره العريق بألف خير وتحياتي للفنان القدير سمير غانم والفنانة الجميلة دلال عبد العزيز.. أشكركم جدا على محبتكم الغالية تحياتي لكم".

واحتفل جورج سيدهم، في مايو الماضي بعيد ميلاده الـ81، وسط مجموعة كبيرة من أصدقائه، وذلك في ظهور نادر بعد إصابته بجلطة منذ فترة، وعدم قدرته على المشي.