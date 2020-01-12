شيماء سبت ناعية علي الغرير: ما تخيلت أكتب خبر وفاتك

المصدر: الإمارات اليوم ورويترز

خيمت أجواء من الحزن على الوسط الفني في البحرين برحيل الممثل علي الغرير الذي توفي إثر سكتة قلبية عن عمر ناهز 51 عاماً.

ووصفت وكالة أنباء البحرين الراحل بأنه «من أبرز الفنانين في البحرين والخليج العربي» حيث عرفه الجمهور البحريني والخليجي من خلال الأدوار الكوميدية إلى جانب مجموعة من الأعمال الدرامية المتميزة.

وكتبت الممثلة والمنتجة البحرينية شيماء سبت على «تويتر» «أخوي وصديق الطفولة كبرنا مع بعض وكبر اسمنا وشغلنا مع بعض، عرفتك من أول يوم وأنت تضحك، ما تخيلت أكتب خبر وفاتك، فاجعة موتك ذبحتنا».

وأضافت داعية للراحل: «ربي يجعل لك من الوجوة الضاحكة في الجنة مثل وجهك اللي عودتنا دوم نشوفة يضحك.. الله يصبرنا على فراقك.. الله يرحمك ويغفر لك ويثبتك عند السؤال».

ولد الغرير في 30 سبتمبر 1968، وبدأ رحلته الفنية في 1990 من خلال مسلسل «رحلة العجائب»، وقدم على مدى مشواره أكثر من 50 مسلسلاً، إضافة إلى 13 عملاً مسرحياً.

ومن أشهر مسلسلاته «حزاوينا خليجية»، و«سعدون»، و«سوالف طفاش»، و«الحرب العائلية الأولى» و«لولو مرجان» و«جديمك نديمك».

كما قدم الفنان الراحل بعض الأفلام السينمائية مثل «طفاش والأربعين حرامي» و«طربال رايح جاي».

