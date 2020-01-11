محمد رمضان في أمسية جمعته بسعد لمجرد: شكراً دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بعد إحيائهما حفلاً مساء الجمعة، ضمن مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ25، قدم الفنان المصري محمد رمضان شكره لدبي، معرباً عن سعادته بالأمسية التي جمعته بالمطرب المغربي سعد لمجرد في مركز دبي التجاري العالمي.

وقدم الثنائي معاً أغنيتهما «انساي» التي حققت نجاحاً كبيراً. وكشف الفنانان عن تنفيذ عمل جديد مشترك، وهو فيلم يلعبان فيه دور البطولة، ليدخل به المطرب المغربي، عالم التمثيل. ووصف محمد رمضان سعد لمجرد بأنه نموذج للفنان المبدع.

وأدى كل واحد من الفنانين باقة من أغنياته الخاصة التي حظيت بتفاعل لافت من الجمهور.