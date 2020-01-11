الموت يفجع محمد منير في أعز المقربين إليه

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

يبدو أن الفنان محمد منير ليس من المحظوظين منذ بدايات العام الجديد، إذ تأثرت حالته الصحية منذ ساعات بعد تلقيه خبر وفاة صديق عمره وابن عمه وزوج شقيقته ومدير أعماله منذ نحو 30 عاماً، محمود منير، الذي يعتبره «الكينج» الأكثر قرباً إليه.

وأكد مقربون من منير أنه يشعر بصدمة كبيرة أثرت في حالته الصحية والنفسية.

وكان أول تصريح من منير حول الفاجعة تغريدة كتبها على صفحته بـ«تويتر» منذ ساعات، وصحبها بصورة لمحمود، وأرفقها بـ: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. افتقدت اليوم زوج شقيقتي ومدير أعمالي.. الذي كان له تأثير كبير في كل خطواتي الفنية وكان مثالاً للتفاني والإخلاص.. رحمك الله رحمة واسعة».



يُشار إلى أن منير كان قد عانى تدهور حالته الصحية قبيل رأس السنة، ما اضطره لإلغاء حفل كان من المقرر إقامته في ضاحية القطامية بالقاهرة.

ويتابع أطباء الحالة الصحية للمطرب المصري الذي يتلقى علاجاً مكثفاً، وقد تحسنت حالته منذ أسبوع تقريباً، وظهر مع عائلته وهو يقف على قدميه بعد فترة طويلة من الجلوس على كرسي استجابة لتعليمات الأطباء، لدرجة أنه أحيا حفله بمهرجان الموسيقى العربية الأخير وهو جالس.