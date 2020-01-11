بالحجاب.. منى عبدالغني تعود للغناء و«الأصدقاء» بعد اعتزال طويل

المصدر: نجلاء سليم - القاهرة

بعد اعتزال الغناء لمدة تقترب من 22 عاماً؛ قررت الفنانة منى عبدالغني العودة مرة أخرى مع فرقة «الأصدقاء» التي ظهرت من خلالها في ثمانينات القرن الماضي. وأسس الفرقة التي تضم أيضاً المطربين علاء عبدالخالق وحنان الموسيقار الراحل عمار الشريعي.

وأعلنت منى على صفحتها الرسمية على «فيس بوك» موعد الحفل الغنائي الذي يجمع الفرقة، ونشرت صورة تجمعها بالأصدقاء، وكتبت: «امبارح كان اول اجتماع رسمي للاتفاق على تفاصيل حفلة فرقة الأصدقاء ان شاء الله واللي هيكون في نهاية شهر فبراير.. محتاجين نسمع آراءكم وايه توقعاتكم للقاء ده.. بنحبكم اوي».