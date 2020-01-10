«دايلر» يثير الاستياء.. نجم سعودي يضع قطة في «الميكروويف»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعرّض المغني السعودي الشاب، ونجم مواقع التواصل الاجتماعي، عبدالعزيز ربيع الدليجان، المعروف بلقب «دايلر»، والذي يحظى بمتابعة مليونية، إلى موجة انتقاد واسعة، بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتجربة وضع قطة في «الميكروويف».

ويظهر في الفيديو «دايلر» حاملاً قطة بيده، ويتساءل عما يمكن أن يحدث لها في ما لو وُضعها في جهاز التسخين (الميكروويف)، قبل أن يضعها بالفعل ويغلق باب الجهاز الكهربائي عليها. واتهم «دايلر» بالوحشية والإساءة للحيوانات، وتشجيع متابعيه الكثر من صغار السن على تقليده.

وعلى مدى الساعات الماضية انتشر وسم #دايلر_يعذب_قطه، وأثار الفيديو غضب رواد لمواقع التواصل نظراً لأن أغلب متابعي «دايلر» من الأطفال وقد قام البعض منهم بتقليده ووضع قططهم بالميكروويف؛ ما تسبب في قتل البعض منها. ودشن مغردون وسماً طالبوا فيه بحظره من «يوتيوب» لأنه يحرّض على تعذيب الحيوانات.